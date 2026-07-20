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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
123
Время на прочтение
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Беременная модель Оливия Калпо позировала в бикини на пляже

Звезда готовится стать мамой во второй раз.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Оливия Калпо

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

34-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо совсем скоро во второй раз станет мамой. Вместе с мужем — 30-летним игроком в американский футбол Кристианом Маккэффри — она с нетерпением ждет появления на свет малыша.

В своем Instagram модель поделилась новыми кадрами с отдыха у моря. На снимках Калпо нежится на пляжном лежаке, демонстрируя округлившийся живот. Для отдыха она выбрала белое бикини с красным принтом, которое подчеркнуло ее беременную фигуру. Образ будущая мама дополнила стильными солнцезащитными очками от Celine, а волосы оставила распущенными.

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Несмотря на интересное положение, Оливия продолжает вести активный образ жизни. Она регулярно появляется на светских мероприятиях, поддерживает мужа на матчах его команды, а также лично следит за ремонтом и обустройством их семейного дома, которым супруги занимаются в преддверии рождения второго ребенка.

Ранее, напомним, беременная Энн Хэтэуэй продемонстрировала три новых интересных образа.

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Дата публикации
Количество просмотров
123
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