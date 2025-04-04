Беременная модель Оливия Калпо вышла на прогулку с собакой

Оливия Калпо / © Associated Press

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32-летняя американская модель, победительница конкурсов "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012" – Оливия Калпо – недавно поделилась радостной новостью. Она беременна своим первым ребенком, отцом которого является игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри – за него модель вышла замуж летом 2024 года.

Судя по ее аккаунту в Instagram, беременность проходит легко, ведь девушка ведет активный образ жизни и часто публикует фотографии. Так, Оливия вышла на прогулку со своей собакой.

© Instagram Оливии Калпо

На фото она позирует в черном обтягивающем комбинезоне, который подчеркивает ее уже заметно округлившийся живот. Ее повседневный образ дополняют белая кепка и белые кроссовки. В одной руке Калпо держит какой-то напиток, а в другой ведет на поводке собаку, похожую на той-пуделя.

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Ранее, напомним, несмотря на беременность Оливия Калпо снялась в рекламе купальников и пляжной одежды. Компанию на съемках ей составили сестры – старшая Аврора Калпо и младшая – София Калпо.

© Instagram Оливии Калпо