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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Беременная модель Шанина Шейк подчеркнула живот обтягивающем платьем

Через несколько месяцев модель станет мамой во второй раз.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Шанина Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

35-летняя австралийская модель Шанина Шейк недавно сообщила, что беременна. Радостной новостью она поделилась в своем Instagram. И вот звезда решила отметить начало последнего — третьего — триместра (7-9-й месяцы) беременности.

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

На новых фото в Сети она позирует в черном обтягивающем платье. Ее образ дополняют крупные золотые аксессуары — серьги и браслеты. Волосы Шанина оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на персиковые румяна.

«Финальный триместр», — написала она под снимками. Из-за цвета платья ее живот практически не заметен.

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Отметим, отец ребенка Шанины Шейк — ее возлюбленный, музыкальный продюсер Райан Пресс. Для пары будущий ребенок станет первым общим. Также модель воспитывает трехлетнего сына Зая.

Ранее, напомним, беременная пятым ребенком Сиара в одной рубашке отметила 41-летие.

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