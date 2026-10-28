Беременная модель Шанина Шейк подчеркнула живот обтягивающем платьем

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Реклама

35-летняя австралийская модель Шанина Шейк недавно сообщила, что беременна. Радостной новостью она поделилась в своем Instagram. И вот звезда решила отметить начало последнего — третьего — триместра (7-9-й месяцы) беременности.

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

На новых фото в Сети она позирует в черном обтягивающем платье. Ее образ дополняют крупные золотые аксессуары — серьги и браслеты. Волосы Шанина оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на персиковые румяна.

Реклама

«Финальный триместр», — написала она под снимками. Из-за цвета платья ее живот практически не заметен.

Реклама

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Отметим, отец ребенка Шанины Шейк — ее возлюбленный, музыкальный продюсер Райан Пресс. Для пары будущий ребенок станет первым общим. Также модель воспитывает трехлетнего сына Зая.

Ранее, напомним, беременная пятым ребенком Сиара в одной рубашке отметила 41-летие.

Новости партнеров