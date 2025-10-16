Беременная модель Жасмин Тукс вышла на подиум во время показа нижнего белья Victoria's Secret

Жасмин Тукс / © Associated Press

В Нью-Йорке состоялось одно из самых обсуждаемых, гламурных и скандальных модных шоу — показ бельевого бренда Victoria’s Secret. После многолетней критики со стороны клиентов, компания кардинально изменила свой подход и сделала свое шоу-показ более инклюзивным, но при этом оставила весь былой гламур.

Одной из главных звезд показа в этом году стала 34-летняя американская модель Жасмин Тукс, который вышла на подиум беременной. Это было красиво, сенсационно и ново, а также демонстрировала красоту женского тела.

Жасмин продемонстрировала на подиуме лаконичное атласное нижнее белье красивого оттенка капучино.

Образ модели дополнило золотое платье-сетка с большими бусинами-висюльками, босоножки со стразами от Rene Caovilla, красивая прическа и нежный макияж. А ее крыльями в этот раз были совсем не крылья, а большая декорация в виде ракушки. В этом образе Жасмин напоминала картину итальянского художника Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».

Для Жасмин это будет уже второй ребенок от ее мужа Хуана Давида Борреро. Своего первенца — дочь Мию Викторию — она родила 23 февраля 2023 года.

Во время бэкстейджа модель традиционно была запечатлена в классическом розовом халате бренда, который надевала уже неоднократно. Жаслин является моделью Victoria’s Secret с 2012 года.