Беременная Нара Баптиста показала, как праздновала Рождество с возлюбленным – Венсаном Касселем

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения – Нара Баптиста – уже больше года встречается с 57-летним актером Венсаном Касселем. Сейчас девушка находится в ожидании своего первого ребенка. Свое интересное положение модель не скрывает, а наоборот, часто публикует свои "беременные" фото в Сети.

Так, Нара показала, как отмечала Рождество со своим возлюбленным.

instagram.com/narahbaptista

На фото модель позировала у светящейся елки в красной пижаме, демонстрируя свой уже большой беременный живот. С Касселем они сделали совместное селфи у праздничного стола.

Отметим, если для Баптисты это будет первенец, то Венсан уже отец трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена – актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони – модель Тина Кунаки. Актер утверждает, что сохраняет теплые отношения со всеми своими детьми, хотя и старается защитить их личную жизнь от лишнего внимания со стороны прессы.

Нара Баптиста и Венсан Кассель / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, беременная Нара Баптиста с обнаженным животом станцевала перед камерой.

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