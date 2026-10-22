Беременная невеста вышла на паркет: пара удивила трогательной новостью на популярном танцевальном шоу

Тайлер Кэмерон и его беременная невеста на паркете / © Getty Images

Реклама

На этот раз особое внимание привлек участник реалити-шоу Тайлер Кэмерон, который исполнил эмоциональный современный танец под песню Эда Ширана «Supermarket Flowers», посвятив его памятипамяти своей мамы, скончавшейся в 2020 году от аневризмы сосудов головного мозга.

Во время выступления Тайлер не сдерживал слёз. Он также признался, что одним из его самых больших сожалений является то, что мама никогда не познакомится с его будущей женой Тейт.

Реклама

Тайлер Кэмерон и его беременная невеста на паркете / © Getty Images

Но самым трогательным моментом вечера стало появление на паркете его беременной невесты. Тейт присоединилась к танцевальному номеру, а впоследствии пара поделилась радостной новостью — они ждут ребенка.

Реклама

Тайлер Кэмерон и его беременная невеста на паркете / © Getty Images

Ведущий шоу Альфонсо Рибейро также объявил, что у влюбленных родится девочка.

Не менее эмоциональным стало выступление другой участницы проекта — актрисы Джулии Стайлз, которая во время своего выступления почтила память покойного коллеги по фильму 1999 года «10 причин моей ненависти» — Хита Леджера.

Джулия Стайлз и Эзра Соса во время выступления / © Getty Images

Новости партнеров