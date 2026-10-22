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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
1 мин

Беременная невеста вышла на паркет: пара удивила трогательной новостью на популярном танцевальном шоу

В США продолжается американская версия шоу «Танцы со звездами» (Dancing With the Stars), участники которого каждую неделю поражают зрителей не только своим мастерством, но и трогательными личными историями.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Тайлер Кэмерон и его беременная невеста на паркете

Тайлер Кэмерон и его беременная невеста на паркете / © Getty Images

На этот раз особое внимание привлек участник реалити-шоу Тайлер Кэмерон, который исполнил эмоциональный современный танец под песню Эда Ширана «Supermarket Flowers», посвятив его памятипамяти своей мамы, скончавшейся в 2020 году от аневризмы сосудов головного мозга.

Во время выступления Тайлер не сдерживал слёз. Он также признался, что одним из его самых больших сожалений является то, что мама никогда не познакомится с его будущей женой Тейт.

Тайлер Кэмерон и его беременная невеста на паркете / © Getty Images

Тайлер Кэмерон и его беременная невеста на паркете / © Getty Images

Но самым трогательным моментом вечера стало появление на паркете его беременной невесты. Тейт присоединилась к танцевальному номеру, а впоследствии пара поделилась радостной новостью — они ждут ребенка.

Тайлер Кэмерон и его беременная невеста на паркете / © Getty Images

Тайлер Кэмерон и его беременная невеста на паркете / © Getty Images

Ведущий шоу Альфонсо Рибейро также объявил, что у влюбленных родится девочка.

Не менее эмоциональным стало выступление другой участницы проекта — актрисы Джулии Стайлз, которая во время своего выступления почтила память покойного коллеги по фильму 1999 года «10 причин моей ненависти» — Хита Леджера.

Джулия Стайлз и Эзра Соса во время выступления / © Getty Images

Джулия Стайлз и Эзра Соса во время выступления / © Getty Images

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