Беременная Ники Хилтон в красивых луках посетила Неделю моды в Нью-Йорке

Недавно 38-летняя Ники Хилтон-Ротшильд перестала скрывать свою третью беременность и теперь охотно появляется в светском обществе.

Вчера будущая многодетная мама посетила модное шоу Alice + Olivia в Нохо Нью-Йорке. На показ Ники Хилтон приехала в струящемся голубом платье с градиентом, вырезами с боков и рукавами-фонариками. Лук знаменитость дополнила небольшой серебристой сумкой, которую держала в руках. Ники распустила белокурые волосы и сделала легкие кудри, а также насыщенный вечерний макияж.

Ники Хилтон / Getty Images

Ранее звезду запечатлели местные фотографы по пути на показ PatBO во время Недели моды в Нью-Йорке. В этот раз на Ники было белое ассиметричное платье в мелкий принт с достаточно высоким разрезом, которое она сочетала с короткой кожаной курткой и сумкой-чемоданом с золотыми шипами. Ники надела на шею массивное украшение, серьги в уши и несколько колец на пальцы.

Ники Хилтон / Getty Images

Напомним, 38-летняя Ники Хилтон-Ротшильд, ждет появления на свет своего третьего ребенка от мужа-миллионера Джеймса Ротшильда. О беременности девушка объявила в начале февраля.

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