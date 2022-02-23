Беременная Олеся Стефанко рассекретила пол своего второго ребенка в забавном видео

Украинская модель, которая живет в Майами, демонстрирует фолловерам, что можно выглядеть весьма сексуально, пребывая в интересном положении.

В начале года "Мисс Украина Вселенная - 2011" порадовала фолловеров новостью о своей второй беременности. С тех пор ее страница в Instagram пестрит новыми снимками, на которых Олеся показывает разные луки и свою фигуру в них.

На новом фото Стефанко позирует облаченной в черный бюстгальтер и джинсовый комбинезон, расстегнутый с одной стороны.

«Беременная, но делаю это сексуально», - подписала фото модель.

На другом снимке Олеся запечатлена в белом длинном платье, под которым купальник и в шляпе с широкими полями, похоже, звезда собралась тогда немного понежиться на солнце.

Также ранее Стефанко показала подписчикам видео, где они всей семьей открывали коробку, из которой должен был вылететь шарик голубого или розового цвета, чтобы узнать пол их будущего ребенка. Вылетел розовый. Таким образом стало известно, что Олеся ждет девочку.

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