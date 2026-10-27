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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Беременная пятым ребенком Сиара в одной рубашке отметила 41-летие

Звезда поделилась новой фотосессией в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Сиара

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара отпраздновала 41-й день рождения эффектной фотосессией. Беременная пятым ребенком певица позировала в одной белой рубашке и продемонстрировала два праздничных торта, каждый из которых отличался необычным дизайном.

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

На снимках, которыми звезда поделилась в Instagram, она предстала в свободной белой рубашке и босиком. Образ получился лаконичным и чувственным, а главным акцентом стали праздничные десерты, которые Сиара показала рядом с собой.

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Для фотосессии подготовили два торта. Первый был белым, украшенным розовой надписью, а второй — черным, с надписью, отсылающей к знаку зодиака певицы. Сиара родилась 25 октября, поэтому она Скорпион.

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Отметим, в сентябре 2026 года певица объявила, что ждет пятого ребенка. Вместе с мужем, игроком в американский футбол Расселом Уилсоном, она уже воспитывает троих общих детей — дочь Сиенну и сыновей Уин и Амора. У Сиары также есть сын Фьючер от предыдущих отношений с рэпером Future.

Ранее, напомним, беременная Сиара вышла на подиум во время Недели моды в Париже.

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