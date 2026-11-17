Сиара / © Associated Press

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Американская певица Сиара продемонстрировала эффектный образ на ежегодном благотворительном вечере Baby2Baby Gala. 41-летняя звезда, ожидающая пятого ребенка, выбрала для выхода на красную дорожку смелое черное платье с прозрачным верхом.

Сиара / © Associated Press

Певица появилась в наряде от Christian Cowan. Облегающее платье с длинными рукавами было выполнено из прозрачной ткани, а его главными акцентами стали объемные перья на талии и манжетах. Струящаяся юбка со шлейфом дополняла драматичный силуэт.

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Сиара / © Associated Press

Под нарядом Сиары был заметен черный бюстгальтер, а главным украшением стало массивное жемчужное колье. Особое внимание привлекла и прическа звезды: она собрала волосы в высокую объемную укладку в стиле 1960-х, дополнив ее черным ободком.

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Сиара / © Associated Press

Также среди гостей мероприятия были замечены Кэти Перри и Джастин Трюдо, Керри Вашингтон в золотом платье, а также модель Миранда Керр с мужем-миллиардером.

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