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- Шоу-бизнес
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Беременная пятым ребенком Сиара вышла в свет в прозрачном платье с перьями
Звезда посетила благотворительное мероприятие в Западном Голливуде.
Американская певица Сиара продемонстрировала эффектный образ на ежегодном благотворительном вечере Baby2Baby Gala. 41-летняя звезда, ожидающая пятого ребенка, выбрала для выхода на красную дорожку смелое черное платье с прозрачным верхом.
Певица появилась в наряде от Christian Cowan. Облегающее платье с длинными рукавами было выполнено из прозрачной ткани, а его главными акцентами стали объемные перья на талии и манжетах. Струящаяся юбка со шлейфом дополняла драматичный силуэт.
Под нарядом Сиары был заметен черный бюстгальтер, а главным украшением стало массивное жемчужное колье. Особое внимание привлекла и прическа звезды: она собрала волосы в высокую объемную укладку в стиле 1960-х, дополнив ее черным ободком.
Также среди гостей мероприятия были замечены Кэти Перри и Джастин Трюдо, Керри Вашингтон в золотом платье, а также модель Миранда Керр с мужем-миллиардером.