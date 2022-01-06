Беременная Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала фото с сыном Джеком, которого раньше не показывала

Беременная Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала фото с сыном Джеком, которого раньше не показывала

Беременная британская модель показала кадры своей семьи.

34-летняя Рози Хантингтон-Уайтли, которая ждет второго ребенка, редко показывает фотографии своего сына Джека. Но отпраздновав Новый 2022 год Рози все же решила поделиться несколькими новыми кадрами.

"Вот и смотрю на тебя, 2022 год! Желаю всем счастливого Нового года! ", - подписала фотографии беременная модель.

На некоторых фото Рози позирует вместе с сыном, кадры сделаны во время прогулки за городом. Также 4-летний Джек запечатлен в вертолете, а еще на фото вместе с мамой. Раньше Рози редко показывала фотографии сына, но теперь, когда он подрос, стала делиться его фотографиями чаще.

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Напомним, о беременности Рози стало известно в августе 2021 года. Она и ее возлюбленный Джейсон Стэтхэм, с которым они помолвлены с 2016 года, ждут пополнения с большой радостью.

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