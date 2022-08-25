Беременная Шанина Шейк полностью обнажилась для фотосессии

31-летняя топ-модель Шанина Шейк находится в ожидании своего первенца. На прошедшей недавно вечеринке Baby Shower она рассекретила пол своего ребенка – это будет мальчик.

"Я очень рада быть мамой мальчика и вырастить доброго, заботливого, любящего человека. Он окружен такой любовью и поддержкой. Я всегда хотела быть мамой, и я счастлива разделить это новое путешествие со своим партнером", - сказала тогда Шейк.

Модель решила надолго сохранить память о своей беременности и приняла участие в обнаженной фотосессии. Автором снимков стал фотограф Chris Bagôt.

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Вообще, звезды любят позировать обнаженными. В свое время подобные фотосессии на последних месяцах беременности делали Эмили Ратажковски, Ким Кардашьян, Кэндис Свэйнпоул, Алессандра Амбросио, Кортни Кардашьян, Бейонсе и другие.

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