Беременная Сиара в обтягивающем мини-платье и на высоких каблуках приехала на тусовку в Милан

Сиара / © Getty Images

Реклама

Беременная пятым ребенком Сиара посетила мероприятие Vogue World: Milano, которое состоялось 22 сентября в знаменитой галерее Виктора Эммануила II. Это масштабное фэшн-шоу, посвященного истории итальянской моды, которое проходит в рамках Недели моды в Милане.

Сиара надела миниатюрное черное платье, обтягивающее фигуру и подчеркивающее ее живот, дополнив его лаковыми туфлями на высоких шпильках и платформе. На шее у певице было несколько золотых массивных украшений, на запястье также несколько золотых браслетов и кольца на пальце.

Реклама

Сиара / © Getty Images

Певица распустила белокурые длинные волосы и сделала выразительный макияж. Она выглядела радостной и улыбалась на камеры.

Реклама

Эту же тусовку посетили многие другие знаменитости, среди них Наоми Кэмпбелл, Памела Андерсон, Хайди Клум и Дженнифер Лопес.

Новости партнеров