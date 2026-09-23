- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 1 мин
Беременная Сиара в обтягивающем мини-платье и на высоких каблуках приехала на тусовку в Милан
40-летняя певица Сиара посетила светскую фэшн-тусовку в Милане.
Беременная пятым ребенком Сиара посетила мероприятие Vogue World: Milano, которое состоялось 22 сентября в знаменитой галерее Виктора Эммануила II. Это масштабное фэшн-шоу, посвященного истории итальянской моды, которое проходит в рамках Недели моды в Милане.
Сиара надела миниатюрное черное платье, обтягивающее фигуру и подчеркивающее ее живот, дополнив его лаковыми туфлями на высоких шпильках и платформе. На шее у певице было несколько золотых массивных украшений, на запястье также несколько золотых браслетов и кольца на пальце.
Певица распустила белокурые длинные волосы и сделала выразительный макияж. Она выглядела радостной и улыбалась на камеры.
Эту же тусовку посетили многие другие знаменитости, среди них Наоми Кэмпбелл, Памела Андерсон, Хайди Клум и Дженнифер Лопес.