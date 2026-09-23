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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Беременная Сиара в обтягивающем мини-платье и на высоких каблуках приехала на тусовку в Милан

40-летняя певица Сиара посетила светскую фэшн-тусовку в Милане.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Сиара

Сиара / © Getty Images

Беременная пятым ребенком Сиара посетила мероприятие Vogue World: Milano, которое состоялось 22 сентября в знаменитой галерее Виктора Эммануила II. Это масштабное фэшн-шоу, посвященного истории итальянской моды, которое проходит в рамках Недели моды в Милане.

Сиара надела миниатюрное черное платье, обтягивающее фигуру и подчеркивающее ее живот, дополнив его лаковыми туфлями на высоких шпильках и платформе. На шее у певице было несколько золотых массивных украшений, на запястье также несколько золотых браслетов и кольца на пальце.

Сиара / © Getty Images

Сиара / © Getty Images

Певица распустила белокурые длинные волосы и сделала выразительный макияж. Она выглядела радостной и улыбалась на камеры.

Эту же тусовку посетили многие другие знаменитости, среди них Наоми Кэмпбелл, Памела Андерсон, Хайди Клум и Дженнифер Лопес.

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