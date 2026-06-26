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- Шоу-бизнес
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Беременная топ-модель Барбара Палвин появилась на светском мероприятии в мини-платье
Платье свободного покроя прекрасно скрывало её живот.
В прошлом месяце топ-модель Барбара Палвин и актёр Дилан Спроус официально подтвердили, что готовятся впервые стать родителями, когда появились вместе на красной дорожке в Каннах. Несмотря на поздние сроки беременности, Барбара продолжает активно посещать светские мероприятия.
На этой неделе звезда посетила вечеринку для знаменитостей в Калифорнии. Она надела белое платье от Salih Balta объемного кроя с разрезами на рукавах. Кроме того, платье было украшено кружевом и черным бантом.
Барбара дополнила свой образ простыми, но удобными кожаными балетками с ремешками и небольшой сумкой.
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