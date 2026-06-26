Беременная топ-модель Барбара Палвин появилась на светском мероприятии в мини-платье

Барбара Палвин / © Getty Images

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В прошлом месяце топ-модель Барбара Палвин и актёр Дилан Спроус официально подтвердили, что готовятся впервые стать родителями, когда появились вместе на красной дорожке в Каннах. Несмотря на поздние сроки беременности, Барбара продолжает активно посещать светские мероприятия.

Барбара Палвин с мужем / © Associated Press

На этой неделе звезда посетила вечеринку для знаменитостей в Калифорнии. Она надела белое платье от Salih Balta объемного кроя с разрезами на рукавах. Кроме того, платье было украшено кружевом и черным бантом.

Барбара Палвин / © Getty Images

Барбара дополнила свой образ простыми, но удобными кожаными балетками с ремешками и небольшой сумкой.

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