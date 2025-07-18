Беременная топ-модель Жасмин Тукс подчеркнула фигуру обтягивающем платьем

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

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34-летняя американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — недавно поделилась радостной новостью — она беременна во второй раз. Свое интересное положение она не стала скрывать, а наоборот, сейчас подбирает наряды, подчеркивающие ее округлившийся живот.

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

В своем Instagram она опубликовала серию фото, на которых позировала в длинном молочном платье с длинными рукавами и обнаженными плечами. Волосы модель собрала наверх, а ее образ дополняли лишь серьги с крупными жемчужинами.

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

На одном из снимков Жасмин позировала с мужем и отцом будущего ребенка — 35-летним миллионером, сыном вице-президента Эквадора Хуаном Дэвидом Борреро.

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Жасмин Тукс с мужем / © Instagram Жасмин Тукс

Отметим, пара уже воспитывает дочь Мию Викторию, которая родилась 23 февраля 2023 года.

Ранее, напомним, топ-модель Жасмин Тукс полностью разделась для рекламы собственного бренда.