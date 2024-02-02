Беременная третьим ребенком Дженна Дьюэнн позировала в нижнем белье

43-летняя актриса, продюсер и танцовщица - Дженна Дьюэнн – широко известна публике благодаря молодежному фильму "Шаг вперед" и как бывшая жена актера Ченнинга Татума. Сейчас она находится в ожидании своего третьего ребенка, но несмотря на это ведет активную социальную жизнь, продолжает сниматься в сериале, где играет полицейского, и даже занимается пилатесом.

Фото: Дженна Дьюэнн/Instagram

В своем Instagram актриса опубликовала серию снимков, сделанных в январе этого года. Как отметила Дженна, она делает фото при любой возможности и отслеживает, как растет ее живот.

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На одной из фотографий она позирует в черном нижнем белье.

Фото: Дженна Дьюэнн/Instagram

Напомним, ранее Дженна Дьюэнн появилась на публике в двухцветном платье. Она посетила ежегодное благотворительное мероприятия Baby2Baby в Калифорнии. Тогда она уже была беременна, но еще не сообщала об этом публике.

Дженна Дьюэнн / Фото: Associated Press

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