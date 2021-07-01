Беременная участница шоу "Холостяк" рассталась с женихом

30-летния Лия Ли решила завершить отношения со своим бойфрендом.

Участница 5-го сезона шоу "Холостяк", певица Лия Ли рассталась с женихом, за которого планировала выйти замуж в конце марта. Церемонию отложили из-за карантина, а теперь в ней отпала надобность. Об этом Лия сообщила в Instagram.

Лия Ли/Пресс-служба

"Красивая была история. Вот только длилась недолго... Но самое прекрасное из нее – то, кого больше всего жду. Знаю, что вы все видите, все понимаете и нет смысла скрывать. Я нашла в себе силы и приняла решение уйти из этих отношений! Здесь мог быть долгий пост о том, что сейчас происходит внутри меня, но, честно говоря, нет ни сил, ни желания. Мы взрослые люди, которые вправе принимать решения и быть ответственные за них", - отметила Ли.

Лия Ли/Instagram Лии Ли

Артистка поделилась эмоциями с фанатами. Она призвала не напоминать ей о бывшем возлюбленном.

"Да, это было очень непросто, еще и находясь в таком положении. Ведь ты понимаешь, что теперь ответственна за маленькое чудо. Но я устала пытаться что-то исправить, устала быть не такой, ходить на иголках и все равно не такая. Больше не хочу получать сообщения от вас о нем. Мы свободные люди! Я сделала выбор в пользу нас с малышом! Выбираю жить в позитиве и счастье, то, к чему привыкла! Исключая из своей жизни токсичных людей", - заявила девушка.

Напомним, в начале июня Лия Ли сообщила о беременности. Певица не назвала имя отца ребенка.

Лия Ли/Пресс-служба

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