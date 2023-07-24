Беременная Влада Седан очаровала кадрами из новой фотосессии, которую сняла в родной Виннице

Журналистка и жена украинского футболиста и полузащитника английского клуба "Арсенал" - Александра Зинченко – Влада Седан – показала милые кадры из своей новой фотосессии.

27-летняя Влада Седан сейчас беременна вторым ребенком. Недавно девушка заинтриговала подписчиков своего блога в Instagram, предложив предположить, кто же родится у пары – мальчик или девочка.

После в новом посте Седан рассказала о всех тяготах второй беременности. Знаменитость рассказала, что первая ее беременность дочерью Евой прошла идеально, она не испытывала никакого дискомфорта и неудобств. Чего не скажешь про вторую.

Теперь Влада опубликовала очаровательные кадры из новой фотосессии, в которой снялась с почти двухлетней дочерью (1 августа Еве как раз исполнится 2 года).

Автором фото стала фотограф из Винницы - Алина Пищалина. Похоже, именно в Виннице эти кадры и снимали, ведь Влада недавно приезжала в Украину.

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Кадры снимали в поле, где пасутся козы и коровы. Влада была одета в белый наряд, а ее дочь Ева – в платье мятно-белого цветов. У обеих девочек за спинами были соломенные шляпы.

Одним из первых снимки прокомментировал муж Влады – Александр. Он оставил под постом три красных сердца.

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