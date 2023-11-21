Беременная жена экс-"Холостяка" Михайлюка с дочерью отдохнула на пляже в Майами

Беременная жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлыстун — опубликовала в Instagram милые снимки со своей 2-летней дочкой Ариной. Фото сделаны во время их отдыха на пляже в Майами.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Позировали мать с дочерью, сидя на шезлонге. Даша была одета в черный купальник с асимметричным топом, а ее дочь – в разноцветный купальник с рюшей.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Напомним, недавно Даша Хлыстун с мужем Максом Михайлюком организовали гендер-пати, на которой узнали пол будущего ребенка.

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