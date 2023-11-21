Беременная жена экс-"Холостяка" Михайлюка с дочерью отдохнула на пляже в Майами

Даша Хлыстун любит делиться с фолловерами снимками из повседневной жизни.
Беременная жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлыстун — опубликовала в Instagram милые снимки со своей 2-летней дочкой Ариной. Фото сделаны во время их отдыха на пляже в Майами.
Позировали мать с дочерью, сидя на шезлонге. Даша была одета в черный купальник с асимметричным топом, а ее дочь – в разноцветный купальник с рюшей.
Напомним, недавно Даша Хлыстун с мужем Максом Михайлюком организовали гендер-пати, на которой узнали пол будущего ребенка.
Читайте также: