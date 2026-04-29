Беременная женщина вышла на подиум во время показа Chanel и стала сенсацией
35-летняя женщина, которая ждет ребенка, и находится на пятом месяце беременности, прошлась по подиуму.
На новом показе Chanel, где креативный директор бренда Матье Блази презентовал свою дебютную круизную коллекцию, на подиум во время показа вышла в качестве модели Кайя Уилкинс — норвежско-американская певица.
Кая привлекла внимание публики, ведь сейчас беременна первым ребенком и это был ее первый выход на подиум для бренда. Также это был тот редкий момент, когда беременность не скрывалась, а выделилась и подчеркнулась.
Такой подход к подбору дизайнером моделей для шоу без сомнения отличается от давней практики индустрии моды, когда беременность моделей часто скрывали или модели временно «исчезали» с подиума, когда были в положении. Однако Близи, похоже, переосмысливает не только стилистику бренда, но и стандарты в модном мире.
Но, конечно же, он не единственный дизайнер, который привлекает беременных моделей в показы. Эта практика и раньше была распространена, просто сейчас резонанс возник из-за значимости бренда Chanel в мире моды, а также его медийного статуса.
Еще одним милым моментом во время выхода Уилкинс на подиум был аксессуар, украшавший сумку, которую она несла — маленькие черно-белые буфли с логотипом бренда. Такие же, только розовые, дизайнер подарил A$AP Rocky в честь их с Рианно дочери.
Относительно недавно на подиум беременными выходили: Жасмин Туксво время показа нижнего белья Victoria’s Secret; эстонская топ-модель Кармен Касс во время шоу бренда Vetements; Линдси Уиксонвыходила на подиум во время показа дизайнера Natasha Tonic.