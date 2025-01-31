Беременная Жизель Бундхен в бикини засветила подросший живот

Бразильянка находится в ожидании своего третьего ребенка.
44-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – находится в ожидании своего третьего ребенка, отцом которого является ее бойфренд – 35-летний инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте. С мужчиной модель встречается с июня 2023 года. Жизель уже воспитывает двух детей – 14-летнего сына Бенджамина и 11-летнюю дочь Вивиан от бывшего мужа, футболиста Тома Брэди, а для Хоакима это будет первенец.
Однако Жизель не спешила подтверждать официально эту информацию – ничего не выкладывала в Сети и почти не выходила в свет. Но внимательные поклонники звезды все же смогли найти подтверждение ее интересного положения.
И вот на новом видео в своем Instagram бразильянка в бикини и леопардовой юбке засветила свой уже большой беременный живот.
"Счастье – это внутренняя работа. Помните, что вы единственный, у кого есть сила создать ту жизнь, которую вы хотите прожить", - написала Бундхен.
Ранее, напомним, возлюбленная Венсана Касселя – Нара Баптиста – стала мамой и показала первое фото ребенка. О рождении ребенка первым сообщил сам актер – он опубликовал в Instagram картинку, на которой изображен мальчик в спортивной футболке с надписью "Каэтано". Поклонники пары сделали вывод, что у них родился сын и ему дали имя Каэтано.
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