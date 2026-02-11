Беременная звезда фильма "Грешники" в красном ансамбле позировала на кинофестивале

Вунми Мосаку / © Getty Images

Звезда фильма «Грешники» Вунми Мосаку посетила церемонию вручения премии «Виртуозы» Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре.

Для своего появления актриса выбрала красный шелковый костюм от бренда House of Bibiré. Наряд состоял из широких брюк с высокой посадкой и стрелками и топа свободного кроя с открытой линией плеч, который сзади был похож на длинный плащ. Спереди наряд немного обнажал беременный живот Вунми. Обута она была в красные туфли.

Мосаку сделала прическу с косами, макияж с акцентом на глазах и контрастный зеленый маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, на шее — бриллиантовое ожерелье, а на руке — кольцо с камнями.

Кстати, Мосаку номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана» за игру в «Грешниках».