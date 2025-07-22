Беременность ей идет: Ванесса Кирби на премьере в оригинальном голубом платье-сеточке

Ванесса Кирби / © Associated Press

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Актриса Ванесса Кирби сейчас беременна своим первым ребенком и этот особый период в ее жизни совпал с промо-туром к фильму «Фантастическая 4: Первые шаги», в котором она сыграла главную роль.

На фотоколл актриса вышла в голубом оригинальном платеь от Givenchy. Наряд был длины миди, обтягивающий и сделан из трикотажной ткани-сетки. У платья были длинные рукава и высокая горловина, как у водолазки, а на талии его дополняла лента ткани. Главным украшением платья была объемная рюша на подоле, которая делала его более оригинальным.

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса носила наряд в сочетании с боди на бретельках, которые было одного цвета с ее платьем, а также с голубыми босоножками на каблуках.

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Волосы Кирби были уложены в идеальную прическу-волну на один бок, а завершали образ украшения с бриллиантами.

Ванесса Кирби / © Associated Press

В украинский прокат «Фантастическая 4: Первые шаги» выходит 24 июля.

Напомним, что о беременности актриса решила рассказать как певица Рианна на Met Gala — подчеркнув свой беременный живот обтягивающим платьем. Отец ребенка — Пол Рабил — бывшим профессиональным игроком в лакросс, которому сейчас 39 лет. В конце 2024 года британская актриса и американский спортсмен объявили о помолвке.

Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press