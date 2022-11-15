Беременность ей к лицу: Крисси Тейген сходила на мероприятие с сыном и дочерью

Весь первый триместр звезда хранила новость о беременности в тайне в связи с тем, что раньше переживала трагическую потерю ребенка. Но теперь Крисси с радостью демонстрирует подросший живот.

Модель, бизнесвумен и автор кулинарных книг Крисси Тейген, которая сейчас ждет своего четвертого ребенка, продемонстрировала живот во время посещения мероприятия Gabby's Dollhouse Cat-mas Spectacular, что происходило в Second Home Hollywood в Лос-Анджелесе.

36 летняя многодетная мать была в черном топе, который сочетала со стильными серыми брюками в спортивном стиле.

Образ Крисси дополнила босоножками на тонких ремешках и кожаным жакетом, сделала яркий макияж, накрутила волосы и была явно очень счастлива.

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Со знаменитостью на этом мероприятии было двое ее детей - 6-летняя дочь Луна и 4-летний сын Майлз.

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Напомним, что в сентябре 2020 года Крисси и ее муж Джон трагически потеряли третьего ребенка, мальчика, которого они назвали Джеком. Это случилось на 20-й неделе беременности.

Читайте также:

Стиль Крисси Тейген (13 фото)