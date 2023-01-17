Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Берет пример с коллеги: Эшли Робертс блеснула сосками в ярком луке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1450
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Берет пример с коллеги: Эшли Робертс блеснула сосками в ярком луке

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Ведущая Эшли Роберт берет пример со своей коллеги Аманды Холден и выбрала яркий лук для выхода на работу.

Звезду запечатлели по пути из Global Studios, где она работает ведущей Heart FM Breakfast Show. 41-летняя Эшли была одета в полностью розовый лук: кроп-топ с кольцами от Reiss, под которым были видны соски, и брюки этого же бренда с высокой талией. Дополнило образ розовое шерстяное пальто и туфли в тон, а также любимая сумка Робертс от Balenciaga.

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Звезда сделала укладку и макияж, а также надела черные солнцезащитные очки, которые спасали скорее от вспышек фотокамер, чем от солнца, которого в этот день в Лондоне и не было.

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Напомним, именно коллега Эшли – Аманда Холден – частенько надевает наряды без нижнего белья и не стесняется выйти на публику в пикантных луках. Демонстрировала она недавно и образ цвета фуксии.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1450
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация