Берет пример с коллеги: Эшли Робертс блеснула сосками в ярком луке

Ведущая Эшли Роберт берет пример со своей коллеги Аманды Холден и выбрала яркий лук для выхода на работу.

Звезду запечатлели по пути из Global Studios, где она работает ведущей Heart FM Breakfast Show. 41-летняя Эшли была одета в полностью розовый лук: кроп-топ с кольцами от Reiss, под которым были видны соски, и брюки этого же бренда с высокой талией. Дополнило образ розовое шерстяное пальто и туфли в тон, а также любимая сумка Робертс от Balenciaga.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Звезда сделала укладку и макияж, а также надела черные солнцезащитные очки, которые спасали скорее от вспышек фотокамер, чем от солнца, которого в этот день в Лондоне и не было.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Напомним, именно коллега Эшли – Аманда Холден – частенько надевает наряды без нижнего белья и не стесняется выйти на публику в пикантных луках. Демонстрировала она недавно и образ цвета фуксии.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

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