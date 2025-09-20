ТСН в социальных сетях

Берет пример с Рианны: беременная Карди Би в совершенно прозрачном наряде появилась в Нью-Йорке

Звезда больше не скрывает большой живот и подчеркивает его эффектными нарядами.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Карди Би

Карди Би / © Getty Images

Американская рэперша Карби Би беременная сейчас своим четвертым ребенком. Отец будущего малыша — ее возлюбленный, игрок в американский футбол Стефан Диггз, с которым она почти год состоит в отношениях.

Сейчас звезда уже не скрывает, что скоро в ее семье грядет пополнение и демонстрирует живот в эффектных нарядах. Карди Би сфотографировали папарацци, когда она направлялась в фешенебельный ресторан Highlight Room одетая в черный прозрачный комбинезон. Ее наряд был кружевной, полностью прозрачный и украшен белыми бусинами на груди и бедрах. Также певица надела парик с белыми волосами и сделала яркий макияж.

Карди Би / © Getty Images

Карди Би / © Getty Images

Этот образ Карди Би очень напомнил то, как певица Рианна наряжалась, когда была беременной. Она любила оголять живот, а также полупрозрачные наряды.

Рианна во время беременности / © Getty Images

Рианна во время беременности / © Getty Images

Рианна во время беременности / © Associated Press

Рианна во время беременности / © Associated Press

Напомним, что недавно Карби Би была в центре внимания из-за судового процесса. Она посещала заседания в роскошных нарядах, чтобы дать показания по гражданскому делу с участием охранницы, которую она оскорбила.

Женщина по имени Эмани Эллис подала в суд на Карди Би за то, то рэперша, по ее словам, плевала на нее, использовала расистские оскорбления и поцарапала лицо ногтями в 2018 году. Случилось это все в больнице, когда Карди Би была беременна своим первым ребенком. Эмани Эллис работала в учреждении в охране и решила снять звезду в тот момент на камеру, что беременной женщине не понравилось и она не подбирала слов. Однако в суде Карди Би утверждала, что между ней и Эллис только произошла словесная перепалка. Она отрицала физическую стычку, ссылаясь на свою беременность.

В результате слушаний присяжные вынесли единогласное решение — не требовать от рэперши возмещения ущерба по иску на сумму 24 миллиона долларов, поданному бывшей охранницей Эмани Эллис.

