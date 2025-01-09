Берет пример со свекрови: Никола Пельтц надела неподходящую обувь для прогулки по пустыне

Вероятно, для такого вида отдыха больше подошли бы кроссовки, но девушки решила иначе.

Несмотря на то, что с большинством знаменитостей работают стилисты, иногда все же выбор ими нарядов и аксессуаров немного удивляют. В этот раз вопросы вызвала Никола Пельтц - дочь американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца, а также жена Бруклина Бэкхэма.

В декабре пара отправилась в Объединенные Арабские Эмираты в романтический отпуск. Во время своего путешествия супруги посетили сафари по пескам Абу-Даби и покатались на верблюде.

Никола надела синие джинсы, черное боди с длинными рукавами, а также обула довольно странную обувь - черные ботинки на очень высоких каблуках и платформах.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: Getty Images

Нельзя сказать, что это подходящая обувь для путешествия или тем более прогулки по пустыне.

Никола Пельтц / Фото: Getty Images

Этот образ Пельтц очень напомнил наряды ее знаменитой свекрови - Виктории Бекхэм. В начале двухтысячных певица и модельер появлялась на публике исключительно на каблуках. Носила такую обувь она тоже часто в не самых подходящих случаях.

Виктории Бекхэм на стадионе на огромных каблуках. Звезду не смущало, что ее обувь может застрять в газоне.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Виктории Бекхэм в аэропорту. Звезда всегда летала на шпильках и обязательно с брендовой сумкой в руке.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Виктории Бекхэм на прогулке с детьми. На этом конкретном фото звезда на огромных каблуках и платформах приехала с дочерью Харпер на шопинг в магазин Prada в Нью-Йорке.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

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