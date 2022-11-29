Березки, снег, кружево и упоминание тундры: Dior оскандалились из-за намеков на Россию в новой рекламе

Для нас война – это горе и разруха, а для французского Модного дома – способ хайпануть и попасть в инфополе.

После того как европейский парламент большинством голосов принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма, французский Модный дом Dior выпустил очень странную рекламную кампанию, явно вдохновленную то ли Россией, то ли русской культурой. В описании к фото Дом только намекнул, что на фото изображена тундра.

"Отправляйтесь вместе с Dior в тундру в эти праздничные дни и откройте для себя пронзительные силуэты из коллекции Dior Cruise 2023 от Марии Грации Кьюри. Белые кружевные платья и культовые модели, такие как жакет Bar, сочетаются с соблазнительными аксессуарами, такими как сумка Dior Book Tote и серьги Dior Tribales, которые составляют мечтательную коллекцию вещей", - говорится в подписи.

На снимках и в проморолике запечатлены девушки-модели на фоне березок и снега. Они одеты в кружевные платья, сапоги, а в руках держат платки.

Фото: Instagram Dior

Фото: Instagram Dior

Фото: Instagram Dior

Фото: Instagram Dior

После публикации фотографий русские просто засыпали соцсети Dior восхвалениями и благодарением за намек на Россию и русский стиль.

Однако для такого уважаемого и знаменитого бренда попытка хайпануть на людском горе просто ужасна, поскольку страна-агрессор продолжает совершать теракты на территории Украины постоянными обстрелами инфраструктуры, в результате чего погибли по меньшей мере 440 детей, еще 849 получили ранения. Но такое поведение марки и неудивительно, ведь еще сам основатель бренда Кристиан Диор на протяжении всей оккупации Франции нацистами во время Второй мировой продолжал обслуживать их жен и любовниц.

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