Бесстрашный Вин Дизель и роскошная Хелен Миррен: на экраны вышел драйвовый экшен "Форсаж-9"

Первыми девятую часть американской одноименной франшизы оценили знаменитости.

На днях в кинотеатре Оскар в ТРЦ Gulliver состоялась премьера драйвового экшена "Форсаж 9: Безудержная сага" режиссера Джастина Лина. В фильме сыграли Вин Дизель, Шарлиз Терон, Хелен Миррен, Джон Сина, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Крис Бриджес и другие. В картине также появилась певица Карди Би в роли Лейзы — девушки, которая связана с прошлым Доминика (главного героя).

Фото B & H Film Distribution

Фото B & H Film Distribution

На украинскую премьеру пришли такие селебрити, как Соломия Витвицкая, Анатолий Анатолич, Ахтем Сеитаблаев и другие.

Соломия Витвицкая

Анатолий Анатолич

Ахтем Сеитаблаев

О фильме

В девятой части скоростной саги Доминик Торетто спокойно живет с любимой Летти и их сыном Брайаном. Однако судьба готовит другие планы, ведь опасность прошлых ошибок всегда скрывается за мирным горизонтом. Опасная кибертерористка Сайфер решает отомстить Доминику за предыдущие неудачи и использует для этого профессионального наемного убийцу Джейкоба, который к тому же является давно заброшенным братом Торетто.

"Главные герои окажутся в самых разных уголках планеты — от Лондона до Токио, от Центральной Америки до Эдинбурга, от скрытого бункера в Азербайджане и шумных улиц Тбилиси. Старые друзья воскреснут, заклятые враги покажут себя снова, и история будет переписана, ведь семью ждут неизвестные до сих пор испытания", — сказали продюсеры франшизы.

Напомним, "Форсаж-9" — девятая часть американской одноименной франшизы. Первая лента вышла в 2001 году.

Премьера драйвового фильма "Форсаж 9: Безудержная сага" (36 фото)

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