"Бесстыдное платье": итальянский инфлюэнсер Кьяра Ферраньи надела провокационный наряд на сцену

В Италии стартовал ежегодный музыкальный фестиваль в Сан-Ремо, один из старейших в стране. Но в первый день музыкального шоу звездой вечера стала модный блогер и инфлюэнсер - 35-летняя Кьяра Ферраньи.

Знаменитость появилась на сцене в бежевом платье, созданном для нее на заказ Марией Грацией Кьюри - креативным директором Dior, которое было вдохновлено коллекцией бренда 2018 года. На необычном платье телесного цвета была вышивка мелкими кристаллами, которые создавали иллюзию голого тела.

Платьем Кьяра решила привлечь внимание к правам женщин и тому, как общество позволяет себе обсуждать их тела, а также к гендерному равенству. Эта иллюзия наготы является напоминанием о том, что любой, кто решает казаться или чувствовать себя сексуальным, не дает никому права оправдывать насилие мужчин или смягчать его недостатки.

Кьяра Ферраньи / Фото: Getty Images

Платье - это голос всех женщин в мире, которые подвергаются запретам и оскорблениям, всех тех, кому говорят, что их тело порождает стыд, что это всего лишь объект желания или подстрекательства к греху.

Кьяра Ферраньи / Фото: Getty Images

Вдохновением для создания образа стала картина "Падение человека: Ева" немецкого художника эпохи Возрождения Лукаса Кранаха, которая находится в коллекции Музея истории искусств в Вене.

"Падение человека: Ева", Лукас Кранах / Фото: Getty Images

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