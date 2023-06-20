Без белья: 50-летняя актриса сияла на кинофестивале в провокационном аутфите

Звездные красотки знают, как привлечь к себе внимание на мероприятии.

Американская актриса и экс-модель Габриэль Юнион посетила American Black Film Festival, который состоялся в New World Center в Майами-Бич, Флорида.

Для своего появления звезда выбрала провокационный образ. На ней было платье от бренда Burc Akyol, которое состояло из черного боди с высокой горловиной и белыми вставками, а также прозрачной длинной юбки. Под нарядом на Габриэль отсутствовало белье.

Габриэль Юнион / Фото: Getty Images

Платье Юнион дополнило черными босоножками на шпильках. Волосы она собрала в высокий хвост, сделала макияж с акцентом на глазах, в ушах у нее были длинные серьги с камнями, а на руках – кольца.

Напомним, актриса Фиби Прайс вышла на прогулку в прозрачном костюме с розовыми вставками и без трусов.

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