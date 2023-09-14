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Без белья: американская рэперша появилась на ивенте в откровенном луке и похвасталась пышным бюстом

Без белья: американская рэперша появилась на ивенте в откровенном луке и похвасталась пышным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
515
Время на прочтение
1 мин
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Без белья: американская рэперша появилась на ивенте в откровенном луке и похвасталась пышным бюстом

JT/Instagram

Звездные красотки не любят одевать нижнее белье на светские мероприятия и тусовки.

Участница американского хип-хоп-дуэта из Майами City Girls – репер JT – посетила церемонию вручения премии MTV Video Music Awards в штате Нью-Джерси.

Для такого события девушка выбрала откровенный наряд, в котором устроила импровизированную фотосессию.

JT/Instagram / ©
JT/Instagram

На ней было белое платье от бренда Mirror Palais на шнуровках, пикантно открывавших части ее тела. На JT не было белья и это выглядело соблазнительно.

JT/Instagram / ©
JT/Instagram

Главный акцент в ее аутфите был на пышном сексуальном бюсте.

JT/Instagram / ©
JT/Instagram

Рэперша обула белые босоножки на экстермально высокой платформе и каблуках. Она сделала идеально ровную укладку и вечерний макияж с акцентом на пышных ресницах. Шею артистка украсила цепочкой с большим крестиком. Длинный маникюр молочного оттенка завершил лук звезды.

JT/Instagram / ©
JT/Instagram

Напомним, провокационный аутфит на премии продемонстрировала также американская рэперша Doechii. Она появилась в прозрачном асимметричном платье от Dsquared2, расшитом камнями и стразами, и без бюстгальтера.

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Дата публикации
Просмотры
515
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