Без белья: американская телезвезда в прозрачном платье блеснула пышным декольте и обнаженным животом

27-летняя знаменитость знает, как привлечь к себе внимание на мероприятии.

Американская телезвезда Ари Флетчер появилась на премии BET Awards в Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе в провокационном аутфите.

На Ари было черное прозрачное платье от бренда The Attico с перьями на подоле и имитацией боди, которые прикрыли ее интимные места. Зона декольте и живот были открыты и украшены металлической цепочкой.

Ари Флетчер / Фото: Associated Press

На звезде отсутствовало белье, поэтому она блеснула сексуальным бюстом, а также пирсингом в виде сердца в пупке.

Ари Флетчер / Фото: Associated Press

Ари дополнила лук черными босоножками на высокой платформе и каблуках, длинными бриллиантовыми серьгами, браслетами и кольцами. Она собрала волосы в высокий хвост, выпустив спереди пряди, сделала насыщенный макияж и завершила образ белым маникюром.

Ари Флетчер / Фото: Associated Press

Читайте также: