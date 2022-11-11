Без белья: Аня Тейлор-Джой засветила на улицах Лондона больше, чем хотела

Аня Тейлор-Джой попала в объективы папарацци возле одной из гостиниц в Лондоне.

Актриса была одета в ассиметричное черное платье с вырезом на спине, кончик которого она держала рукой. Под нарядом отсутствовало белье. От вспышек фотокамер ткань платья просвечивалась и Аня засветила соски.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Наряд Тейлор-Джой скомбинировали с черными босоножками на платформе и шпильках.

Волосы актриса распустила и сделала макияж смоки айс. Черные маникюр и педикюр завершили лук Ани.

Раньше актриса в синей кожаной юбке засветила шрам на колене.

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