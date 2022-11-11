Без белья: Аня Тейлор-Джой засветила на улицах Лондона больше, чем хотела

26-летняя актриса блеснула сосками в просвечивающемся платье.
Аня Тейлор-Джой попала в объективы папарацци возле одной из гостиниц в Лондоне.
Актриса была одета в ассиметричное черное платье с вырезом на спине, кончик которого она держала рукой. Под нарядом отсутствовало белье. От вспышек фотокамер ткань платья просвечивалась и Аня засветила соски.
Наряд Тейлор-Джой скомбинировали с черными босоножками на платформе и шпильках.
Волосы актриса распустила и сделала макияж смоки айс. Черные маникюр и педикюр завершили лук Ани.
Раньше актриса в синей кожаной юбке засветила шрам на колене.
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