Без белья: Блэк Чайна в питоновом ромпере сверкнула обнаженной грудью

33-летняя американская модель, танцовщица и звезда Instagram похвасталась сексуальной обновкой.

Провокационная Блэк Чайна обожает откровенные образы. В ее фотоблоге есть много снимков, на которых она позирует в сексуальных нарядах - эти кадры будоражат воображение фолловеров.

На этот раз знаменитость решила примерить питоновый ромпер от Fashion Nova, амбассадором которого она является.

Наряд имел откровенное декольте, под которым не было бюстгальтера. Поэтому Блэк с радостью продемонстрировала на камеру свою пышную грудь.

Блэк Чайна / Instagram Блэк Чайны

Лук она дополнила босоножками в тон, сумочкой и бледно-лавандовым париком. На лице был насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Кстати, Чайна любит анималистические принты. Ранее она похвасталась аутфитом в питоновом платье, которое идеально подчеркнуло ее пышные формы.

Блэк Чайна / Instagram Блэк Чайны

Примерила также она леопардовый комбинезон с откровенным декольте.

Блэк Чайна / Instagram Блэк Чайны

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Провокационные образы Блэк Чайны (38 фото)

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