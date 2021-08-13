Без белья: Блэк Чайна в питоновом ромпере сверкнула обнаженной грудью

33-летняя американская модель, танцовщица и звезда Instagram похвасталась сексуальной обновкой.
Провокационная Блэк Чайна обожает откровенные образы. В ее фотоблоге есть много снимков, на которых она позирует в сексуальных нарядах - эти кадры будоражат воображение фолловеров.
На этот раз знаменитость решила примерить питоновый ромпер от Fashion Nova, амбассадором которого она является.
Наряд имел откровенное декольте, под которым не было бюстгальтера. Поэтому Блэк с радостью продемонстрировала на камеру свою пышную грудь.
Лук она дополнила босоножками в тон, сумочкой и бледно-лавандовым париком. На лице был насыщенный макияж с акцентом на глазах.
Кстати, Чайна любит анималистические принты. Ранее она похвасталась аутфитом в питоновом платье, которое идеально подчеркнуло ее пышные формы.
Примерила также она леопардовый комбинезон с откровенным декольте.
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