Без белья: бразильская актриса в "голом" платье пришла на вечеринку

27-летняя Белла Кампос для своего выхода выбрала смелый наряд.
Бразильская актриса Белла Кампос произвела настоящий фурор своим откровенным образом на вечеринке по случаю премьеры оперы "Vale Tudo" в Рио-де-Жанейро.
Девушка появилась на ивенте в "голом" платье без рукавов из коллекции прет-а-порте сезона весна-лето 2024 года бренда Grace Ling, под которым на ней не было белья. Интимные места Беллы прикрывали черные вставки. В этом наряде Кампос выглядела очень соблазнительно.
Аутфит красавица дополнила роскошными бриллиантовыми украшениями Bvlgari jewelry и черными босоножками. У нее была гладкая прическа, макияж с пышными ресницами и молочный маникюр.
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