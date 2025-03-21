Без белья: бразильская актриса в "голом" платье пришла на вечеринку

Бразильская актриса Белла Кампос произвела настоящий фурор своим откровенным образом на вечеринке по случаю премьеры оперы "Vale Tudo" в Рио-де-Жанейро.

Девушка появилась на ивенте в "голом" платье без рукавов из коллекции прет-а-порте сезона весна-лето 2024 года бренда Grace Ling, под которым на ней не было белья. Интимные места Беллы прикрывали черные вставки. В этом наряде Кампос выглядела очень соблазнительно.

Белла Кампо/Фото Maria Magalhães

Аутфит красавица дополнила роскошными бриллиантовыми украшениями Bvlgari jewelry и черными босоножками. У нее была гладкая прическа, макияж с пышными ресницами и молочный маникюр.

Белла Кампо/Фото Maria Magalhães

Белла Кампо/Фото Maria Magalhães

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