Без белья: британская модель соблазнительно похвасталась сексуальными формами

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – взбудоражила воображение подписчиков в Instagram, опубликовав пикантное видео. Локацией для съемок выбрали бассейн.

Арабелла позировала в откровенном белом платье с обнаженной спиной и американской проймой, которое состояло из нитей. Под нарядом не было нижнего белья. Модель соблазнительно выгнулась и продемонстрировала сексуальные формы. Получилось очень горячо.

Напомним, ранее Арабелла Чи показала фигуру в миниатюрном черном бикини.

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