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Без белья: британская модель соблазнительно похвасталась сексуальными формами

Без белья: британская модель соблазнительно похвасталась сексуальными формами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
553
Время на прочтение
1 мин
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Без белья: британская модель соблазнительно похвасталась сексуальными формами

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи продолжает соблазнять фолловеров откровенным контентом.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – взбудоражила воображение подписчиков в Instagram, опубликовав пикантное видео. Локацией для съемок выбрали бассейн.

Арабелла позировала в откровенном белом платье с обнаженной спиной и американской проймой, которое состояло из нитей. Под нарядом не было нижнего белья. Модель соблазнительно выгнулась и продемонстрировала сексуальные формы. Получилось очень горячо.

Напомним, ранее Арабелла Чи показала фигуру в миниатюрном черном бикини.

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Дата публикации
Просмотры
553
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