Без белья: Деми Роуз с пышными формами соблазняет фолловеров

Британская "Ким Кардашьян" продемонстрировала новый сексуальный аутфит.

Деми Роуз вновь порадовала поклонников в Instagram откровенными снимками.

Красотка позировала в постели. Она была в красном длинном прозрачном халате с перьями, под которым отсутствовало нижнее белье. Поэтому Деми сверкала на камеру своей пышной грудью и большой пятой точкой, которыми она очень гордится.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

К наряду Роуз обула красные босоножки на шпильках. Она сделала прическу с локонами, макияж со стрелками и помадой цвета пыльной розы. Красный педикюр завершил лук британской "Ким Кардашьян".

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Напомним, на День Валентина Деми устроила себе фотосет возле бассейна в виде сердца. Она соблазнительно позировала в красном корсете, который идеально подчеркнул ее пышный бюст и тонкую талию.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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