Без белья: Джордан Данн в соблазнительном образе пришла на вечеринку

Джордан Данн посетила состоявшуюся в Лондоне вечеринку британского Vogue 2023 Forces For Change.

Там красавица предстала в соблазнительном аутфите. На ней было черное платье макси от бренда Versace с американским проймом. По бокам наряд имели вырезы, скрепленные на бедрах металлической фурнитурой в виде логотипа бренда. Под платьем отсутствовало белье, что придавало его луку пикантности. Она выглядела стройно и эффектно.

Джордан Данн / Фото: Getty Images

Джордан обула атласные черные туфли на шпильках и дополнила лук разноцветным клатчем с бисером. Она сделала высокую прическу, выпустив пряди спереди, и макияж с пышными ресницами и черными стрелками.

Напомним, а экс-"ангел" Victoria's Secret Леоми Андерсон пришла на вечеринку в коралловое мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги.

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