Без белья: Ева Лонгория в откровенном образе пришла на премьеру бродвейского мюзикла

Папарацци сфотографировали Еву Лонгорию, когда она шла на премьеру бродвейского мюзикла Buena Vista Social Club в The Schoenfeld Theatre в Нью-Йорке.

Для такого события актриса выбрала пикантный лук, в котором выглядела эффектно. На ней было красное обтягивающее платье макси с длинными рукавами, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд по боках был прозрачным и под ним не было белья, что придало ее образу провокационности.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

На плечи Ева накинула элегантное красное пальто из шерсти от польского бренда Leo Season. Обута она была в красные остроносые слингбэки на шпильках.

Напомним, Ева Лонгория посетила дневное ток-шоу "Шерри", на котором появилась в коричневом платье с черным цветочным принтом от Michael Kors с тонким черным ремешком.

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