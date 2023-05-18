Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Без белья: французская актриса в прозрачном платье появилась на красной дорожке в Каннах

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2376
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Без белья: французская актриса в прозрачном платье появилась на красной дорожке в Каннах

Фредерик Бель / Фото: Getty Images

48-летняя знаменитость сочетала "голое" платье и золотые туфли.

Фредерик Бель пришла на самый ожидаемый фильм Каннского кинофестиваля – "Индиана Джонс и реликвия судьбы".

На красной дорожке актриса предстала в прозрачном платье к полу, которое в области пикантных мест, на шее и юбке было украшено золотисто-серебряным бисером и камнями. Под нарядом отсутствовало белье, поэтому образ Бель был очень соблазнительным.

Фредерик Бель / © Getty Images
Фредерик Бель / Фото: Getty Images

Аутфит Фредерик дополнила золотыми туфлями и золотым клатчем. Она сделала объемную собранную прическу, вечерний макияж с черными стрелками, уши украсила длинными серьгами, а руки – драгоценным браслетом и кольцом.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2376
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация