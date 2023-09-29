Без белья: французская звезда соцсетей в прозрачном платье блеснула пышным бюстом на фэшн-показе

Звездные красотки, чтобы привлечь к себе внимание, появляются на публике в смелых нарядах и без белья.

Французская звезда соцсетей Lena Stituation посетила показ бренда Isabel Marant, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

Девушка выбрала для своего появления откровенное черное прозрачное платье, расшитое блестками и бисером. Под нарядом на ней были только высокие черные трусы.

Lena Stituation / Фото: Associated Press

Лена сверкала на камеры пышной сексуальной грудью, на которой были нюдовые наклейки.

Lena Stituation / Фото: Associated Press

На плечи звезда соцсетей накинула серое пальто. Обута она была в черные босоножки на шпильках. Lena Stituation собрала волосы в пучок, сделала легкий макияж с черными стрелками, уши украсила серьгами-кольцами и дополнила лук солнцезащитными очками.

Lena Stituation / Фото: Associated Press

Напомним, американская модель в прозрачном платье и без бюстгальтера попала в объективы папарацци.

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