Без белья: французская звезда соцсетей в прозрачном платье блеснула пышным бюстом на фэшн-показе

Звездные красотки, чтобы привлечь к себе внимание, появляются на публике в смелых нарядах и без белья.
Французская звезда соцсетей Lena Stituation посетила показ бренда Isabel Marant, который прошел в рамках Недели моды в Париже.
Девушка выбрала для своего появления откровенное черное прозрачное платье, расшитое блестками и бисером. Под нарядом на ней были только высокие черные трусы.
Лена сверкала на камеры пышной сексуальной грудью, на которой были нюдовые наклейки.
На плечи звезда соцсетей накинула серое пальто. Обута она была в черные босоножки на шпильках. Lena Stituation собрала волосы в пучок, сделала легкий макияж с черными стрелками, уши украсила серьгами-кольцами и дополнила лук солнцезащитными очками.
Напомним, американская модель в прозрачном платье и без бюстгальтера попала в объективы папарацци.
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