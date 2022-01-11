Без белья: Хайди Клум в откровенном платье сверкнула обнаженным телом

48-летняя супермодель похвасталась стройным телом в провокационном ярком наряде.
Хайди Клум пополнила свой гардероб эффектной новинкой – откровенным платьем макси лимонного цвета от бренда Dundas. В Instagram модель опубликовала снимки и видео своего сексуального аутфита.
Наряд имел откровенный разрез со шнуровкой на спине и бедре, которые оголяли тело Клум. Она, естественно, была без нижнего белья. Выглядело это очень соблазнительно.
Супермодель с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру.
"Это мое любимое платье", - подписала снимки Хайди.
Образ красотка дополнила бронзовыми босоножками на шпильке. Волосы Клум распустила и сделала нежный мейкап.
Ранее игривая Хайди кокетливо покрутила ягодицами в стрингах перед камерой.
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