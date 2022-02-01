Без белья: Хлое Кардашьян позировала топлес

Звезда реалити пикантным фото прорекламировала джинсы своего бренда.

Хлое Кардашьян опубликовала в Instagram пикантное фото, на котором она предстала топлес. Из одежды на красотке были джинсы ее собственного бренда Good American. Обнаженную грудь она прикрыла руками.

Идеально ровная укладка и макияж с акцентом на глазах дополнили ее сексуальный аутфит.

Еще Хлое похвасталась стильным луком в бежевом обтягивающем костюме и высоких ботфортах. Позировала звезда реалити в автомобиле за рулем и возле него.

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

Она также продемонстрировала образ в обтягивающем голубом платье и питоновых ботильонах. Рядом стояла серая сумка.

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

Ранее Кардашьян примерила светлое мини-платье, которое отлично подчеркнуло ее сексуальную фигуру.

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