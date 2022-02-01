Без белья: Хлое Кардашьян позировала топлес

Звезда реалити пикантным фото прорекламировала джинсы своего бренда.
Хлое Кардашьян опубликовала в Instagram пикантное фото, на котором она предстала топлес. Из одежды на красотке были джинсы ее собственного бренда Good American. Обнаженную грудь она прикрыла руками.
Идеально ровная укладка и макияж с акцентом на глазах дополнили ее сексуальный аутфит.
Еще Хлое похвасталась стильным луком в бежевом обтягивающем костюме и высоких ботфортах. Позировала звезда реалити в автомобиле за рулем и возле него.
Она также продемонстрировала образ в обтягивающем голубом платье и питоновых ботильонах. Рядом стояла серая сумка.
Ранее Кардашьян примерила светлое мини-платье, которое отлично подчеркнуло ее сексуальную фигуру.
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