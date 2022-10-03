Без белья и с бровями-ниточками: Белла Хадид на Неделе моды в Париже

Белла Хадид является одной из самых востребованных моделей современности. На своих подиумах ее хотят видеть почти все известные бренды.

Манекенщица появилась на Неделе моды в Париже. Она приняла участие в фэшн-шоу бренда Thom Browne, который состоялся во дворце Гарнье.

Белла продефилировала в причудливом мультяшном образе. На ней был красно-черно-белый наряд, состоявший из укороченного смокинга, манушки, мини-юбки с плиссированием, из-под которой выглядывали черные трусы.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Лук она дополнила обувью на интересной платформе, гетрами, перчатками, вуалью и экстравагантной прической. На лице у нее был арт-макияж с бровями-нитками.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

А после фэшн-шоу Хадид появилась в бежево-красном клетчатом пальто, джинсовой юбке миди с широким поясом и пряжкой и бежевом топе, сквозь тонкую ткань которого она сверкала своей обнаженной грудью, ведь была без бюстгальтера.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Лук модель дополнила ковбойскими коричневыми кожаными сапогами, коричневыми очками и бежевым шарфом, который обмотала вокруг шеи. Волосы она заплела в косичку и оставила тонкие брови.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

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