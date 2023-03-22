Без белья и с дыркой возле подмышки: Кейт Бекинсэйл в "голом" платье оконфузилась на светской церемонии

Кейт Бекинсэйл посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию награждения премии Fashion Trust US Awards.

Перед фотокамерами актриса появилась в смелом аутфите. На ней было прозрачное обтягивающее платье с острыми плечами, украшенное серебряными пайетками и блестками. Под нарядом отсутствовало белье, поэтому Кейт выглядела очень соблазнительно.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Кстати, Бекинсэйл находится в великолепной физической форме – ее фигура стройная и сексуальная.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

И все было бы хорошо, если бы не досада, произошедшая с Кейт – на ее платье у подмышки были дыры, которых она не заметила. Наряд порвался либо во время того, как звезда его надевала, либо он уже такой и был.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Getty Images

Аутфит Бекинсэйл дополнила хвостом, макияжем с медно-коричневыми тенями и зеленым маникюром. Обута она была в серебряные босоножки.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Шею актриса украсила роскошным бриллиантовым колье с большим изумрудом, элегантными бриллиантовыми серьгами и кольцами с бриллиантами.

Напомним, британская модель и визажист Лотти Томлинсон посетила премьеру фильма в Лондоне в черном полупрозрачном платье, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальные формы. Под нарядом не было нижнего белья.

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