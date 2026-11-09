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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Без белья и с экстремальными разрезами: Кэндис Свейнпоул удивила нарядом на гала-вечере

Модель в откровенном платье из серебряных нитей вышла в свет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Кэндис Свейнпоул

Кэндис Свейнпоул / © Associated Press

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпоул стала одной из гостей ежегодного гала-вечера LACMA Art+Film Gala 2026, который состоялся в Лос-Анджелесе. Для светского выхода 38-летняя звезда подиумов выбрала эффектное платье Gucci, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Кэндис Свейнпоул / © Associated Press

Кэндис Свейнпоул / © Associated Press

Кэндис появилась перед фотографами в серебристом наряде с глубоким декольте. Платье было полностью украшено сверкающими нитями и кристаллами, которые создавали эффект металлической бахромы. Особого внимания заслужили высокие разрезы по бокам, открывавшие длинные ноги модели и намекавшие на отсутствие белья на модели.

Образ Свейнпоул дополнила молочными остроносыми туфлями. Волосы она оставила распущенные, уложив их мягкими волнами, а в макияже сделала акцент на выразительном взгляде.

Отметим, LACMA Art+Film Gala ежегодно собирает в Лос-Анджелесе представителей киноиндустрии, искусства, моды и шоу-бизнеса. Мероприятие проходит в поддержку художественных и кинематографических инициатив музея.

Ранее, напомним, Кэндис Свейнпоул покорила подиум Victoria’s Secret. Супермодель поразила публику тремя кардинально разными образами во время показа, каждый из которых отличался своим характером.

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