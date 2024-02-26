Без белья и с наклейками на веках: Флоренс Пью блеснула грудью на премьере фильма "Дюна"

28-летняя актриса в смелом аутфите появилась на ивенте.

В Нью-Йорке прошел премьерный показ долгожданного научно-фантастического фильма от Warner Bros. Pictures – "Дюна: Вторая часть". Мероприятие посетила Флоренс Пью, сыгравшая в фильме дочь императора – принцессу Ирелан Коррино.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Актриса появилась на красной дорожке в сером плиссированном платье из кутюрной коллекции весна-лето 2024 года бренда Valentino. Наряд состоял из юбки со шлейфом и накидки с халтером спереди, под которой отсутствовал бюстгальтер, поэтому Флоренс блеснула своей обнаженной грудью по бокам.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Пью собрала волосы в хвост, наклеила на верхние и нижние веки серебряные полоски, что выглядело оригинально, и украсила нос пирсингом-кольцом с камнями.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Звезда аутфит дополнила бриллиантовыми украшениями от Ana Khouri и длинным серебряным маникюром с декором.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Флоренс сфотографировалась с коллегами по фильму. На снимке позировали Аня Тейлор-Джой, Сухейла Якуб, Зендая, Тимоти Шаламе, Дени Вильнев, Остин Батлер, Ребекка Фергюсон и Леа Сейду.

Флоренс Пью с коллегами / Фото: Associated Press

О фильме:

Главный герой культовой ленты Пол Атрид (Тимоти Шаламе) вместе со своей любимой Чани (Зендея) и армией фрименов отправляется в мифическое путешествие, чтобы отомстить заговорщикам, убившим его семью. Его ждут испытания и нелегкие пути к достижению цели.

В украинский прокат фильм "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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