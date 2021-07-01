Без белья и с особым маникюром: Белла Хадид попала под прицел папарацци в экстравагантном наряде

Без белья и с особым маникюром: Белла Хадид попала под прицел папарацци в экстравагантном наряде

Модель не только приняла участие в модном показе, но и продемонстрировала смелый аутфит.

Американская супермодель Белла Хадид стала одной из тех знаменитостей, кто прилетел во Францию, чтобы принять участие в новом показе бренда Jacquemus. Модель продефилировала на подиуме, демонстрируя новинки из осенне-зимней коллекции бренда.

После показа девушка попала под прицел папарацци на улице. На Белле был очень откровенный наряд: кофта с длинным рукавом от Jacquemus, которая полностью продемонстрировала подтянутый живот модели и еле прикрывала ее грудь. Также она надела широкие брюки и дополнила образ терракотовой сумкой, тоже от этого французского бренда.

Белла Хадид / Getty Images

Белла Хадид / Getty Images

Также Белла сделала особый маникюр: на одном ее ногте был нарисован радужный флаг ЛГБТ. Видимо, таким образом девушка решила поддержать сообщество, ведь июнь в США традиционно считается месяцем Pride.

Getty Images

Напомним, Париже Белла уже довольно продолжительное время и активно посещает различные модные тусовки. Например, на минувших выходных девушка побывала на показе мужской коллекции Dior. В тот день на мероприятие Хадид тоже пришла без нижнего белья.

Белла Хадид / Getty Images

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Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

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