Без белья и на шпильках: провокационный образ Ани Тейлор-Джой

Сегодня, 15 ноября, Аня Тейлор-Джой пришла на теле-шоу в Нью-Йорке в очень интересном образе.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Звезда надела мини-платье, состоящее из двух полосок ткани, скрепленных золотыми металлическими обручами с крупными жемчужинами по бокам. Платье от PatBO не скрывало тот факт, что под ним у Ани не было нижнего белья. Смотрелась актриса в нем очень сексуально.

Тем более, что дополнить его эффектная блондинка решила самой сексуальной обувью в мире - шпильками от Christian Louboutin.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

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