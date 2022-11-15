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Без белья и на шпильках: провокационный образ Ани Тейлор-Джой

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
1230
Время на прочтение
1 мин
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Без белья и на шпильках: провокационный образ Ани Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

26-летняя актриса продемонстрировала очень откровенный наряд.

Сегодня, 15 ноября, Аня Тейлор-Джой пришла на теле-шоу в Нью-Йорке в очень интересном образе.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images
Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Звезда надела мини-платье, состоящее из двух полосок ткани, скрепленных золотыми металлическими обручами с крупными жемчужинами по бокам. Платье от PatBO не скрывало тот факт, что под ним у Ани не было нижнего белья. Смотрелась актриса в нем очень сексуально. 

Тем более, что дополнить его эффектная блондинка решила самой сексуальной обувью в мире - шпильками от Christian Louboutin. 

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images
Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1230
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